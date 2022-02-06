 

Хороший брак – Личное мнение

06.02.2022, 11:06, Разное
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Актриса из Последнего министра и Содержанок Сутулова рассказала, что в семье денег нет, и собака перешла на дешёвый корм.

«Собаке есть нечего уже, она перешла на более дешевый корм, мне приходится больше работать», — с болью призналась Ольга.


Хорошая актриса. Фото: Соцсети

Ребёнок месяцами не видит папу по фамилии Стычкин — он режиссёр. Сама Сутулова тоже. Не в смысле, что — режиссёр, а что тоже мужа не видит.

Почему не видят? Да работа ужасная:

«Это унизительные зарплаты, ненормированный график — ужасная профессия. Семья страдает, ребенок не видит папу неделями, месяцами, не знает, как выглядит этот человек».

Как там папа выглядит? Никто не знает. Собака ест дешёвый корм, так что надеяться на её нюх, чтобы узнать Стычкина, не стоит.


Опять собака не кормлена. И где этот человек — как его? А, Стычкин. Фото: Соцсети

И тем не менее, несмотря на всё перечисленное, лично я считаю семью Стычкиных хорошей:

«Когда предложили сняться в «Содержанках» — сомнений не было. Со Стычкиным не советовалась. Вообще сейчас стараюсь с ним не советоваться. Снимаюсь, зато мужу никто остатки волос не выедаю от того, что я никому не нужна».

Жена не жрёт поедом плешь. Советоваться не лезет. Муж — с одного проекта летит на другой. Все заняты делом — даже собака ковыряется в разных сортах корма.


Когда нет сил, чтобы посраться. Фото: Соцсети

Ну, а то, что времени и сил хорошенько посраться нет, так это, скорее, хорошо, нежели плохо.

Неплохой брак, как мне кажется. Имеющий перспективы. Сколько бы вы в таком режиме семьи протянули?

Источник: Лена Миро



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