Картофель и хлеб на закваске: 9 продуктов, которые ежедневно едят долгожители

Еда помогает нам не только насытиться, но и оказывает большое влияние на наше здоровье. Потребление продуктов, подвергшихся длительной кулинарной и технологической обработке с добавлением большого количества сахара и вредных насыщенных жиров, приводит к возникновению многих проблем. Именно поэтому нужно постараться минимизировать их в своем рационе. Вместо этого стоит потреблять следующие 9 продуктов, которые едят долгожители.

Авокадо

Авокадо является полезным продуктом, который оказывает значительную пользу для здоровья. В составе этого фрукта содержится на 30% больше калия, чем в бананах.

Кроме того, в составе много полезных жиров. Авокадо помогает снизить высокий уровень холестерина в организме. Этот продукт помогает контролировать вес и понижает риск появления ожирения и диабета.

Бобовые

Фасоль является одним из основных продуктов у долгожителей. Бобовые содержат много клетчатки и многих других питательных компонентов, помогающих довольно активно бороться с различными заболеваниями.

Эти продукты обладают полезными для сердца, противораковыми и антидиабетическими свойствами. Можно включить в рацион черную фасоль с рисом и кукурузными лепешками. Это не только вкусно, но и полезно.

Черные бобы содержат много клетчатки и антиоксидантов, которые помогают при диабете и снижают риск возникновения болезней сердца.

Чеснок

Это одно из наиболее мощных натуральных лекарств, так как этот продукт связан со понижением риска появления некоторых возрастных заболеваний.

Чеснок обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и, как известно, помогает предотвратить некоторые виды диабета, злокачественных новообразований и сердечно-сосудистых болезней.

Картофель

Белый и фиолетовый сладкий картофель является распространенным продуктом питания у долгожителей. Батат содержит в своем составе фитохимические вещества, которые называются антоцианами. Эти компоненты помогают предотвратить различные болезни. Батат также богат витаминами В6, А и С, а также клетчаткой и калием.

Несмотря на то что многие считают белый картофель вредным для здоровья из-за довольно высокого содержания углеводов, он помогает предотвратить развитие диабета и способствует поддержанию низкого уровня артериального давления.

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Масло оливы

Стоит добавить в свой привычный рацион масло оливы. Этот продукт содержит ненасыщенные полезные жиры.

Было доказано, что масло оливы помогает снизить кровяное давление, способствует контролю веса, способствует укреплению общего состояния здоровья благодаря своим выраженным противовоспалительным свойствам.

Лосось

Лосось и другую полезную жирную рыбу рекомендуется включить в свой рацион и сочетать ее вместе с растительной пищей.

Рыба содержит много омега-3 жирных кислот, которые помогают поддерживать хорошее здоровье сердца и значительно понижает риск сердечно-сосудистых болезней и помогает предотвратить возникновение хронического воспаления.

Хлеб на закваске

Многие долгожители в Италии потребляют такие продукты как козье молоко, хлеб на закваске и нут. Это не только вкусные, но и полезные продукты.

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Хлеб на закваске готовится из цельной пшеницы и натуральных живых лактобактерий. Процесс приготовления этого продукта помогает превратить сахара в молочную кислоту. Благодаря закваске снижается гликемический индекс, а это обозначает, что вы намного дольше будете ощущать себя сытым, а уровень сахара в крови не будет повышаться.

Помидоры

Этот продукт содержит в своем составе ликопин, который считается хорошим антиоксидантом, известным своими выраженными противовоспалительными свойствами. Также ликопин помогает понизить кровяное давление, риск возникновения метаболического синдрома и инсульта, а также улучшить здоровье сердца.

Помидоры черри содержат достаточно высокий уровень бета-каротина, который, согласно проведенным исследованиям, помогает снизить риск возникновения опухолей.

Вино

Многие долгожители ежедневно потребляют бокал красного вина как часть здоровой диеты. Согласно проведенным исследованиям, этот напиток может быть очень полезным для здоровья сердца по причине высокого содержания антиоксидантов и полифенолов.

Однако это все же алкогольный напиток, именно поэтому нужно соблюдать с ним особую осторожность. Прежде чем пить красное вино, нужно проконсультироваться с доктором.