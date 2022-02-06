 

“Не за что. Твой личный наблюдающий нарколог”. Собчак потроллила Боню за поедание “галлюциногенных” кактусов

06.02.2022, 10:50, Новости дня
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“Если за январь вы поднабрали пару лишних кило, а идти к пластическим хирургам нет денег и желания, вам поможет моя любимица – Виктория Боня. Та активно ест кактусы и худеет на глазах”, – рассказала в кадре ведущая, и добавила, что “спешить опустошать цветочные горшки на подоконниках не стоит”.

По словам Собчак, кактус “Сан-Педро”, благодаря которому модель худеет и чувствует прилив энергии, является галлюциногенным растением, содержащим  вещество мескалин, и запрещен во многих странах мира.

“Энергии было бы столько же, если бы ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Не за что. Твой личный наблюдающий нарколог, Ксения Собчак”, – заявила ведущая.

ВИДЕОСобчак троллит Боню на тайм-коде 22.55. Видео: “Осторожно: новости” / YouTube
Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.

Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года в Краснокаменске (РФ). Известность ей принесло участие в российском реалити-шоу “Дом-2”. С 2010-1 по 2017 год она состояла в отношениях с бизнесменом из Монако Александром Смерфитом. В 2012 году у них родилась дочь Анджелина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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