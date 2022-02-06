 

Орбита МКС будет скорректирована для подготовки к старту «Союза МС-21»

06.02.2022, 10:48, Разное
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Для подготовки к старту транспортного корабля «Союз МС-21» было принято решение скорректировать орбиту МКС. В Роскосмосе сообщили, что она будет приподнята на 400 метров.
Стало известно, что плановое изменение орбиты космической станции запланировано на шестое февраля текущего года. После этого предстоит организовать стыковку транспортного корабля, для этого также уже была выбрана дата – 18 марта. Следующим пунктом в плане является посадка спускового аппарата «Союза МС-19» 30 марта.

Теперь стандартная высота орбиты МКС будет составлять на 0,4 километра больше, чем раньше. При этом, руководитель одного из отделов Ракетно-космической корпорации, входящей в «Роскосмос» Рафаил Муртазин раскрыл, что представители США отправили РФ просьбу. Американские коллеги хотят, чтобы специалисты, наоборот, уменьшили орбиту МКС, о чем передал «Политэксперт».



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