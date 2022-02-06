 

Выявлены наиболее неблагоприятные места для сна

06.02.2022, 10:48, Разное
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Мануальный терапевт Павел Кокотов перечислил места для сна, которые плохо влияют на общее состояние здоровья человека, а также пояснил, чего не стоит делать.
Врач акцентировал внимание, что можно не бояться спать на матрасах с пружинами, поскольку их конструкция позволяет находиться телу человека в нормальном положении.

По словам Павла Кокотова, стандартные матрасы на пружинах сконструированы так, что под воздействие веса человека он принимает форму его тела. Таки образом, если в месте расположения бедер нагрузка больше, то в районе нижней части спины меньше, поэтому воссоздаются естественные изгибы и тело может полностью расслабиться во время отдыха.

Эксперт обратил внимание, что надувные матрасы и раскладушки не обладают подобными характеристиками. В таком случае создается эффект гамака, поскольку верхняя и нижняя часть туловища приподняты, а поясница находится внизу.

Мануальный терапевт утверждает, что сон в таком месте может стать причиной серьёзных последствий. Казалось бы, безобидный дискомфорт в области шее и спины может спровоцировать большие проблемы с позвоночником и привести к проблемам со сном, пишет портал Newinform.

Источник: www.gazeta.ru



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