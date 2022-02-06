Анжелика Агурбаш об агрессивном поведении бывшего мужа: «убил любимого голубя»

Анжелика Агурбаш приняла участие в новом выпуске телепрограммы «Секрет на миллион». В рамках интервью она призналась, что жизнь с бывшем мужем Николаем была очень непростой из-за его агрессивного поведения.

По словам певицы, супруг позволял себе поднимать руку на персонал. Если кто-то из сотрудников не выполнял приказы и отказывался слушаться, то они подвергались жестким наказаниям. Например, их могли отправить в собачью конуру, а однажды Агурбаш убил любимого голубя без всяких причин.

С женой он обращался не менее жестоко. Знаменитость отметила, что у него были постоянные и бесконтрольные вспышки агрессии, но после них он всегда просил прощения, становился покладистым и ласковым. Тем не менее, история повторялась на постоянной основе. По этой причине жизнь становилась кошмарной.

Источник: teleprogramma.pro