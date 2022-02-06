 

Женщина выжила после падения с восьмого этажа в Якутске

06.02.2022, 10:30, Новости дня
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В Якутске женщина осталась жива после падения с восьмого этажа жилого дома, следователи проверяют обстоятельства произошедшего, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

«Следственным отделом по городу Якутску СУСК РФ по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту падения женщины 1991 года рождения из окна восьмого этажа жилого дома, расположенного по улице Бестужева-Марлинского. В настоящее время женщина находится в реанимации. Следователи устанавливают все обстоятельства и причину произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством», – отметила Дворецкая, передает РИА «Новости».

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения добавили, что женщина находится в республиканской больнице №2 – Центре экстренной медицинской помощи с повреждением тазовых костей. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга упал с балкона 18 этажа на 10-летнюю девочку, ребенка госпитализировали.



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