 

В Киеве объяснили роль Украины в союзе с Британией и Польшей

06.02.2022, 10:30, Новости дня
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Возможный альянс Великобритании, Польши и Украины станет «фиктивным политическим объединением», где для последней уготована унизительная роль, сообщил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «Первый казацкий».

«Представить военный союз невозможно потому, что он станет элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, каждая из стран-участник преследует в этом альянсе свои цели. Так, Великобритания хотела бы «взять вожжи супер-государства», которые вот-вот выпустят США. В свою очередь «Польша, участвуя в таким проектах, повышается значимость в собственных глазах, тогда как Украину она рассматривает как дразнящий фактор России».

В Киеве же планируют принимать высокопоставленных гостей, будь то премьер-министр Великобритании или глава Польши.

Погребинский считает, что «для Зеленского нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене».

Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» РФ на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».



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