 

Украинская команда фигуристов не преодолела квалификацию на Олимпиаде, больше всего очков принесла экс-россиянка

06.02.2022, 10:06, Новости дня
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Последним видом в командных соревнованиях была короткая программа, здесь Украину представляла 16-летняя Анастасия Шаботова, которая родилась в Москве и ранее участвовала в соревнованиях в России. На своем дебютном выступлении на Олимпиаде Шаботова заняла седьмое место в короткой программе.

Шаботова принесла своей команде наибольшее количество очков.

В следующий этап командных соревнований прошли пять лучших сборных: олимпийская команда России, США, Япония, Канада, Китай.

Общественное отмечает, что в командных соревнованиях по фигурному катанию Украина не принимала участие восемь лет, и не преодолели квалификацию так же, как и в Сочи 2014.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля.

Национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

28 января министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на Олимпиаде в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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