“Старость и одиночество автократа”. Ходорковский опубликовал фото Путина с разницей в 14 лет

“Очень наглядно: старость и одиночество автократа. Одно и то же место с разницей в 14 лет: Путин на открытии летней Олимпиады 2008 и зимней Олимпиады 2022 в Пекине”, – написал Ходорковский.

На первом кадре Путин, бывший в тот период премьер-министром РФ, находится на стадионе в окружении людей. На втором – сидит в личной ложе.

Очень наглядно: старость и одиночество автократа.

Одно и то же место с разницей в 14 лет: Путин на открытии летней Олимпиады-2008 и зимней Олимпиады-2022 в Пекине. pic.twitter.com/v41wzOJwry

— Ходорковский Михаил (@mich261213) February 5, 2022

В 2020 году президенту России, в числе других топ-чиновников страны, было запрещено посещать крупные международные соревнования решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне в связи с допинговыми скандалами с участием российских спортсменов. Однако Путин смог приехать на Олимпиаду, благодаря личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Во время церемонии открытия Олимпиады Путин сделал вид, что спит, когда вышла украинская команда, обратили внимание британские журналисты.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля.

Церемония открытия Олимпийских игр проходила на стадионе “Птичье гнездо”. Она длилась около 100 минут.

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