 

Der Spiegel – в Германию прибыла первая партия американских солдат с целью обороны Европы

06.02.2022, 9:58, Новости дня
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США перебросили в Германию первую часть войск с целью укрепления европейской обороны, пишет Der Spiegel. Солдаты откроют на территории ФРГ штаб-квартиру, из которой будут обеспечивать поддержку десантным войскам в Польше. К тому же около 1000 солдат, дислоцированных в немецком городе Фильсэкк под Нюрнбергом, будут отправлены в Румынию, отмечает немецкое издание.


AP

В Германию прибыла первая партия американских солдат, которых Вашингтон отправил в Европу для усиления её обороны, пишет Der Spiegel. По имеющейся информации, они планируют открыть штаб-квартиру на территории ФРГ и обеспечивать оттуда поддержку десантным войскам, которые будут переброшены в Восточную Европу.

Ранее Пентагон объявил о том, что отправит в Польшу 1700 военнослужащих, а в Германию — ещё 300. К тому же около 1000 солдат, дислоцированных в немецком городе Фильсэкк под Нюрнбергом, будут переброшены в Румынию. Перераспределение военных сил происходит в связи с обострением украинского кризиса, поясняет немецкое издание.

Но на фоне всего этого Запад продолжает предпринимать попытки дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается встретиться в понедельник с главой Кремля Владимиром Путиным и убедить его сократить войска на границе Украины. Также он планирует съездить в Киев для того, чтобы обсудить ситуацию со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В преддверии этих визитов Макрон намеревается согласовать свои действия с канцлером Германии Олафом Шольцем. А после них — встретиться с ним ещё раз, а также провести переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Речь идёт о «французской инициативе», но Макрон собирается сделать всё в тесном сотрудничестве с остальными партнёрами, особенно Берлином. Сам же Шольц планирует приехать в Москву в середине февраля.

Также Макрон объявил о проведении переговоров с главой Белого дома Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и, возможно, даже своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Особенно важно подключить к процессу Польшу, считают в Елисейском дворце: «Необходимо уделять внимание всем чувствительным моментам, особенно в тех странах, которые пострадали от советского ига».

На Украине же сейчас испытывают оружие, которое поставили туда США. В ходе учений были задействованы противотанковые ракеты и другая продукция оборонного назначения, вошедшая в американский пакет военной помощи на $200 млн. По имеющейся информации, вскоре Киев получит следующую партию поставок.



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