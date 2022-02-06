В Подмосковье нашли квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции

Квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина нашли в реке, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.

«Выполнено 4 погружения, обнаружен квадроцикл», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что поиски Ялунина будут продолжены.

Ранее источник сообщил, что Ялунин «пропал в городском округе Одинцово в селе Аксиньино». Сообщается, что он «выехал на квадроцикле в поле и не вернулся». Указывается, что «телефона при нем не было». Ведутся его поиски. Ялунин мог провалиться под лед реки в Подмосковье.