Вирусолог предсказал будущее COVID-19

Вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, однако болезнь при этом не исчезнет.

«Мало того, что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться», – рассказал ученый в разговоре с URA.ru.

По мнению Альтштейна, COVID-19 не покинет человеческую популяцию.

«Коронавирус останется. Мы будем продолжать иммунизироваться, но только уже не будет состояния пандемии. Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется видимо долго и постоянно», – считает эксперт.

Ранее ученые пришли к выводу, что риск летального исхода у не привитых от коронавируса при заболевании возрастает в 25 раз по сравнению с людьми, получившими бустерную дозу.