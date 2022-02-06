Украинца, предложившего в Facebook “расстреливать русских”, осудили за цитирование Сталина

Ровенский районный суд вынес приговор местному жителю. Его осудили на 2,5 года условного срока за цитирование коммунистических лидеров и пропаганду тоталитарных режимов.

В материалах дела Алексей Шевченко на странице в Facebook призывал “расстреливать русских в Украине” , ссылаясь на беседу Сталина с Ежовым, где велось рассуждение о национальном признаке казнённых в СССР конца 30-х годов.

Прокуратура нашла в словах Алексея пропаганду идей сталинизма и потребовала 12 лет строгого режима с конфискацией имущества. Адвокат настоял, что его клиент не имел злого умысла, так как пребывал в нервном состоянии на фоне новостей о российской агрессии против Украины.

Судья сочла эти факторы смягчающими обстоятельства и вынесла подсудимому не очень строгий приговор. Сам Алексей поблагодарил суд за снисходительность и пообещал в следующий раз цитировать чеченцев, когда будет обсуждать русских.

—