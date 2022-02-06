 

В Украине за сутки в больницы для больных COVID-19 госпитализированы более 4 тыс. человек

06.02.2022, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За сутки 5 февраля в Украине зафиксирован 27 851 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 597, медработников – 431). […] Госпитализировано 4 219 человек, летальных исходов – 109, выздоровело 6089 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 42,5 тыс. новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4 284 059 случаев коронавирусной инфекции, скончались 101 277 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 676 068 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/310534534434103

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в субботу в Одесской области (2788), наибольшая суточная смертность – в Киеве (18).

Всего за сутки 5 февраля в Украине сделали 118 699 тестов на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ухудшение ситуации связывают с распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Мощь российской армии – фикция. Где они провели учения, не убив кого-то своего?

24.01 / Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова – Собчак

19.07 / Times – недоверие к власти заставляет французов искать помощи у колдунов и ведьм

14.10 / Президент Латвии получил положительный результат теста на COVID-19

10.11 / FAZ – без антител теперь никуда — в Австрии ужесточили коронавирусные ограничения

12.05 / Ученые раскрыли тайну римских «Врат ада»

03.07 / В Украине за сутки подтвердили 705 случаев COVID-19

18.03 / Арахамия о Дубинском: Ведет себя как брошенная невеста, копошится в нижнем белье

09.07 / Украина сорвала попытку РФ легализировать аннексию Крыма – МИД

10.04 / У смартфонов Xiaomi Redmi Note 10 неожиданно обнаружились проблемы с экранами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика