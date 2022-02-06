В США считают, что к вторжению в Украину Россия готова на 70% – Reuters

Собеседники агентства отмечают, что цифру в 70% называют сами россияне.

По данным США, за последние две недели Россия перебросила к границе с Украиной 23 батальонных тактических групп, доведя их общее число до 83-х. Еще 14 таких групп находятся в процессе переброски.

Агентство делает вывод, что увеличение российского военного присутствия возле Украины свидетельствует о том, что “окно для дипломатии закрывается”.

Предполагается, что вторжение может начаться с середины февраля до конца марта, когда земля будет мерзлой.

В Вашингтоне пока не верят, что президент РФ Владимир Путин принял окончательное решение о вторжении в Украину, но считают, что Путин “создает силу, которая может реализовать любой сценарий”.

По оценкам американских экспертов, в случае полномасштабного вторжения Киев будет захвачен “в течение нескольких дней, а жертвами войны станут до 25 тыс. украинских военнослужащих и до 50 тыс. гражданского населения. Вероятные потери российских войск оцениваются в 3 тыс. – 10 тыс.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

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