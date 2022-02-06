Холод оказывает негативное влияние на иммунную систему

Понижение температурного режима способствует развитию вирусов, так население начинает массово болеть. Такое заключение сделал врач-пульмонолог Сергей Пурясев, при этом подчеркнув, что в первую очередь с приходом холодных циклонов начинают болеть люди в городах.

Доктор аргументировал свое высказывание тем, что в городе людям не хватает закалки, поэтому им комфортно исключительно при температуре до -10 градусов. Поэтому, как только температура понижается ниже этого показателя, то люди подвергаются постоянному переохлаждению.

По словам Сергея Пурясева, в холодное время года иммунитет постоянно находится в состоянии готовности, таким образом, по причине стабильного напряжения организма, увеличивается вероятность заболеваемости.

Также медик акцентирует внимание, что этот период времени может спровоцировать заражение коронавирусной инфекцией. Доктор советует людям не находиться слишком долго на морозе, а также защищать дыхательные пути от воздействия низких температур воздуха.

Чтобы обеспечить дыхание теплым воздухом можно воспользоваться защитной маской, а, чтобы согреть все тело, лучше всего приобрести термобелье и тепло одеваться.

Как отмечает Сергей Пурясев, если придерживаться этих несложных правил, то можно будет обезопасить свой организм от стресса, возникшего на фоне понижения температурного режима.

После длительного нахождения на морозе лучше всего согреться в помещении с тёплым напитком, но ни в коем случае не с горячим, это может быть чай, молоко или бульон. Также медик призывает как можно чаще дышать свежим воздухом, чтобы закалять свой организм.

Источник: tvzvezda.ru