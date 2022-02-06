Специалисты «Автовзгляда» проинформировали о правильной эксплуатации двигателя зимой

Профессионалы портала «Автовзгляд» донесли информацию до водителей насчет эксплуатации двигателя в холодное время года. Очень часто владельцы автотранспорта торопятся, поэтому не придают должного значения предварительному подогреву двигателя, что в свою очередь может привести к серьезным последствиям.

Специалисты сообщают, что есть три главных сценария развития событий в случае неразогретого двигателя. Обычно, собственники автомобилей пользуются педалью газа в стандартном режиме. Есть водители, которые чувствуют себя ещё более уверенно. Кажется, что они думают, если мотор будет крутиться активнее, то и машина разогреется быстрее.

Последний же тип автомобилистов понимает, что если двигатель не разогрет, то количество оборотов должно быть минимальным. Поэтому они считают, что именно так можно минимизировать нагрузку и увеличить срок пользования двигателем.

Специалисты поясняют, что нормальная рабочая температура двигателя – примерно достигает 90 градусов. Но есть исключение, что касается новых моделей машин, моторы которых могут разогреваться до температуры 120 градусов. Когда температура воздуха понижается, то среда для функционирования мотора становится несоответствующей. В любом случае, его функционирование в ненадлежащих условиях провоцируют более стремительный износ. Наиболее подходящим показателем будет 1800-2200 оборотов в минуту.

Источник: inforeactor.ru