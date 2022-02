Мама не мыла волосы дочери шампунем 1,5 года и показала, что случилось с волосами

Женщина по имени Мишель трудится парикмахером и подрабатывает на своем канале в Тик Ток, размещая видео на тему своей работы. На недавно выложенном ролике девушка показала, как выглядят волосы ее ребенка, которому исполнилось четыре года.

Зрители были невероятно удивлены, ведь волосы девочки были в немытом состоянии полтора года. Мать ребенка проводила эксперимент, который продемонстрировал интересные результаты.

«Хочу вам напомнить, что эксперимент был начала шестнадцать месяцев назад» – так подписала ролик автор.

Ранее Мишель рассказывала, что ее малыши не моют голову шампунями, которые продаются в каждом магазине вообще. И это дает свои результаты – шевелюра пышная, блестяща, не имеет перхоти, а любые неприятные ароматы от волос отсутствуют.

Ролик быстро набрал популярность, и многие зрители решили оставить свои комментарии:

«Я в шоке, неужели чтобы добиться такого результата достаточно не мыть волосы?»

«Очень красивые пряди».

Естественно, мать обеспечивает волосам малышей уход. Однако среди средств место для шампуней не оказалось. Она заменила его кондиционерами, другими ухаживающими средствами.

