 

“Блумберг-ньюс”: как в Кремле отреагировали на ошибку о вторжении России на Украину

06.02.2022, 9:10, Разное
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В ночь с пятницы на субботу американское издание Bloomberg опубликовало заголовок “Россия вторгается на Украину”, а спустя полчаса он был удален. Позже агентство принесло извинения, уточнив, что эти слова появились на сайте по ошибке. В Bloomberg объяснили, что готовят заголовки заранее для разных сценариев.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил называть фейковые новости не “фэйк-ньюс”, а “Блумберг-ньюс”. Представитель Кремля считает, что этот случай является иллюстрацией того, к каким последствиям может привести “атмосфера чрезвычайной напряженности”.

Песков уточнил, что не считает данную публикацию провокацией, однако, по его словам, любая искра в нынешней ситуации опасна. Из-за подобных сообщений может произойти непоправимое, считает пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, в последнее время западные политики неустанно заявляют о “неминуемом вторжении России на Украину”, обращая внимание на скопление российских войск вблизи украинской границы. США и ЕС угрожают РФ санкциями. Мол, их введут в случае эскалации конфликта. В Москве же уверяют, что никто ни на кого не собирается нападать.



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