 

Депутат Рады обвинил Запад в геноциде украинского народа

06.02.2022, 9:02, Новости дня
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что режим, находящийся под контролем западных стран в течение восьми лет, сумел сломить дух украинского народа.

«Механизм отлажен до мелочей, кого запугивали, кого убивали, а кого уголовным преследованием заставляли бежать из страны», – написал он в своем Telegram-канале.

Кива считает, что Запад устроил на Украине настоящий геноцид, позволив нацистам безнаказанно творить беспорядок и разворовывать страну. По его словам, теперь украинцы молчат и сидят по домам, «пропитанные страхом».

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в госизмене за покупку газа у Венгрии.



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