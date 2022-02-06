Депутат Рады обвинил Запад в геноциде украинского народа

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что режим, находящийся под контролем западных стран в течение восьми лет, сумел сломить дух украинского народа.

«Механизм отлажен до мелочей, кого запугивали, кого убивали, а кого уголовным преследованием заставляли бежать из страны», – написал он в своем Telegram-канале.

Кива считает, что Запад устроил на Украине настоящий геноцид, позволив нацистам безнаказанно творить беспорядок и разворовывать страну. По его словам, теперь украинцы молчат и сидят по домам, «пропитанные страхом».

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в госизмене за покупку газа у Венгрии.