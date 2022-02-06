 

Российский смартфон будет оснащен механическим генератором с ручкой для подзарядки

06.02.2022, 8:51, Разное
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Разработанный в Сколково первый отечественный смартфон обзавелся новым преимуществом перед импортными конкурентами. На задней панели устройства будет установлена специальная складная ручка, вращая которую, можно подзаряжать устройство, если в доступности не окажется розетки или пауэрбанка.

Усовершенствованное устройство генератора отличается от обычной динамомашины и построено на нанотехнологических принципах, отчего каждый оборот ручки приносит вдвое больше энергии, чем затрачено на вращение. Несмотря на то, что такое новшество заставляет генератор издавать неприятные скрежещущие звуки, разработчики уверены в его безопасности для потребителя и соответствии стандартам Роспотребнадзора. 

В настоящее время в дополнение к генератору разрабатывается специальный глушитель, способный снизить уровень шума до приемлемого уровня. Разработчики считают, что при поддержке государства уже к 2023 году россияне будут пользоваться исключительно отечественными смартфонами, в особенности если объявить иностранную технику вне закона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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