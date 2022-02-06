Одинокие родители начали получать от ПФР до восьми тысяч рублей

В России одинокие родители могут рассчитывать на поддержку от Пенсионного фонда (ПФР). Тем взрослым, кто в одиночку воспитывает детей в возрасте от восьми до 16 лет, положена выплата, равная половине регионального детского прожиточного минимума. В среднем это пособие составляет чуть больше шести тысяч рублей. В Приморском крае одиноким родителям выплачивают по восемь тысяч.

Чтобы получить денежные средства, родителю необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд. Также гражданин, воспитывающий детей в одиночку, может воспользоваться сайтом “Госуслуги”. Заявку будут рассматривать в ПФР.

Есть условия для получения выплаты. Обращается внимание на уровень доходов в семьи. Он не должен быть выше прожиточного минимума в регионе. Если у семьи нет заработков, то на это должны быть объективные причины, уточняют в Пенсионном фонде.

Ранее “Дни.ру” писали о повышении материнского капитала. В 2022 году за первого ребенка выплачивают 524,5 тысячи рублей, за второго – 168,6 тысячи. Если мать, родившая второго ребенка, не получала за первенца, то ей положено 693,1 тысячи рублей.