 

Одинокие родители начали получать от ПФР до восьми тысяч рублей

06.02.2022, 8:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В России одинокие родители могут рассчитывать на поддержку от Пенсионного фонда (ПФР). Тем взрослым, кто в одиночку воспитывает детей в возрасте от восьми до 16 лет, положена выплата, равная половине регионального детского прожиточного минимума. В среднем это пособие составляет чуть больше шести тысяч рублей. В Приморском крае одиноким родителям выплачивают по восемь тысяч.

Чтобы получить денежные средства, родителю необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд. Также гражданин, воспитывающий детей в одиночку, может воспользоваться сайтом “Госуслуги”. Заявку будут рассматривать в ПФР.

Есть условия для получения выплаты. Обращается внимание на уровень доходов в семьи. Он не должен быть выше прожиточного минимума в регионе. Если у семьи нет заработков, то на это должны быть объективные причины, уточняют в Пенсионном фонде.

Ранее “Дни.ру” писали о повышении материнского капитала. В 2022 году за первого ребенка выплачивают 524,5 тысячи рублей, за второго – 168,6 тысячи. Если мать, родившая второго ребенка, не получала за первенца, то ей положено 693,1 тысячи рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Мнение: Жижиста посадили за пост в Телеграме

30.09 / В мюнхенской пивной прошел митинг протеста против удаления немецких YouTube-каналов Russia Today

20.05 / Анастасия Стоцкая перестала скрывать нового возлюбленного

15.12 / Мнение: О полновластии чеченцев в Москве. Наглядно…

18.08 / «Не является автомобилем» – преступника оправдали за угон УАЗ «Патриот»

04.10 / Русскоязычные СМИ Армении

13.08 / Психолог: Лукашенко представляет себя незаменимым властелином

01.03 / При аварии на заводе в Китае погибли люди

22.12 / Собянин рассказал о планах по открытию 50-60 новых станций и трех линий московского метро

25.10 / Политолог Бальбек об угрозах Украины в адрес России: Ничтожные запугивания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика