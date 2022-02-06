СМИ раскрыли содержание секретного доклада ООН по КНДР

Reuters раскрыл содержание конфиденциального доклада ООН о Северной Корее, согласно которому, в прошлом году страна продолжала развитие программ в области ядерного оружия и баллистических ракет, а кибератаки на криптовалютные биржи были для Пхеньяна важным источником дохода.

Доклад подготовили независимые наблюдатели за действием санкций, он был представлен комитету Совбеза ООН по санкциям против КНДР в пятницу вечером, информирует РИА «Новости».

«Несмотря на то, что сообщений о ядерных испытаниях или запусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет) не поступало, КНДР продолжала развивать свой потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов», – заявили эксперты.

Согласно докладу, страна также продолжала развитие инфраструктуры ядерных и баллистических ракет, причем в этом контексте указано, что Пхеньян «продолжал искать материалы, технологии и ноу-хау для этих программ за рубежом.

Эксперты также отметили, что Пхеньян «заметно ускорил» ракетные испытания, а также подчеркнули, что «кибератаки, особенно на криптовалютные активы, остаются важным источником дохода» для Северной Кореи. Гуманитарная ситуация в Северной Корее между тем «продолжает ухудшаться», отмечено в докладе. Эксперты указали, что это может быть связано с блокадой из-за COVID-19, но в связи с нехваткой информации из КНДР трудно определить, насколько санкции ООН непреднамеренно вредят гражданскому населению, отметило агентство.

Ранее генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Ракета пролетела около 800 км. Вооруженные силы (ВС) США сообщили, что осведомлены о пуске Северной Кореей очередной баллистической ракеты, это действие не представляло угрозы военнослужащим Соединенных Штатов или союзникам.

Напмоним, 5 и 11 января, как заявили в КНДР, испытывались гиперзвуковые ракеты, 14 января – две баллистические ракеты малой дальности, 17 и 27 января – тактические управляемые ракеты малой дальности, 25 января – две крылатые ракеты большой дальности.