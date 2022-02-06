 

Россия сохранила лидерство в олимпийском командном турнире после проката Кондратюка

06.02.2022, 8:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, что позволило РФ сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

За свой прокат житель России набрал 181,65 балла. Победил японец Юма Кагияма (208,94), который показал свой лучший результат в сезоне, третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44), информирует РИА «Новости».

После пяти программ лидирует сборная РФ (45 очка), второе место занимает команда США (42), третье – Японии (39).

Напомним, после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

28.10 / “Лесби паник”, “Утренняя девочка”. Звезда “Великолепного века” Узерли расставила ноги перед объективом

15.11 / Ученые рассказали, как справиться с сезонной депрессией

29.07 / Федина сообщила, что ей вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому

08.12 / Переговоры между Байденом и Путиным стали важным шагом для уменьшения напряжения на границе РФ и Украины – посол при ЕС

13.10 / Путин поручил провести эксперимент по маркировке воды и пива

22.09 / 6 октября Nokia представит новые смартфоны и планшет

29.01 / В США ежедневно вакцинируют от коронавируса более миллиона человек

30.06 / “Был бы Гончаренко дамой”. Тедеско объяснил, почему не пожал руку тренеру ЦСКА

21.09 / Insider – «нет ничего невозможного» — икона бокса Мэнни Пакьяо поборется за кресло президента Филиппин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика