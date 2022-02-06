Россия сохранила лидерство в олимпийском командном турнире после проката Кондратюка

Фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, что позволило РФ сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

За свой прокат житель России набрал 181,65 балла. Победил японец Юма Кагияма (208,94), который показал свой лучший результат в сезоне, третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44), информирует РИА «Новости».

После пяти программ лидирует сборная РФ (45 очка), второе место занимает команда США (42), третье – Японии (39).

Напомним, после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

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