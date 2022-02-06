Врач назвал опасные при «омикроне» продукты

Употребление провоспалительной пищи – фастуфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей становится препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании штаммом «омикрон», рассказал руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

«Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)», – рассказал он РИА «Новости».

Он отметил, что особое внимание надо уделить продуктам, содержащим фруктозу. «Существует давно сформировавшееся ошибочное представление о том, что фруктоза полезнее глюкозы. Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные (куда желательно добавить еще и зелень), или хотя бы кисло-сладкие фруктовые», – добавил врач.

К провоспалительным продуктам также относится все жареное, красное мясо в большом количестве.

«Что касается антивоспалительных продуктов, это кисло-сладкие фрукты, практически все овощи – они полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости – зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно черного цвета. Сейчас очень популярна куркума – эта специя тоже дает противовоспалительный эффект, но ее нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника», – рассказал Чудаков.

Ранее главный врач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко сообщила, что симптомы штамма коронавируса «омикрон» – это насморк, кашель, боль в горле.