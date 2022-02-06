США и Австралия обсудили Украину и «российскую агрессию»

Состоялся телефонный разговор главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Австралии Питера Даттона, они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби.

Кирби заявил, что руководители военных ведомств США и Австралии «подтвердили решительную поддержку Украины перед лицом российской агрессии». Стороны подчеркнули «важность защиты мирового порядка, основанного на правилах», передает ТАСС.

Также обсуждался «широкий круг вопросов, стоящих перед союзом США и Австралии». Остин и Даттон рассмотрели «вызовы безопасности», а также отметили необходимость сотрудничества «для обеспечения свободы в Индо-Тихоокеанском регионе». Стороны «провели обзор прогресса, сделанного в рамках партнерства в сфере безопасности AUKUS». Кроме того, была подчеркнута важность «трехстороннего сотрудничества с Японией».

Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.