Елизавета II накануне 70-летия восшествия на престол Британии обратилась к нации

Букингемский дворец опубликовал письмо, в котором королева Великобритании Елизавета II накануне 70-летней годовщины вступления на престол благодарит общественность и свою семью за поддержку.

Елизавета II напомнила, что в 21-й день рождения обратилась к Великобритании со словами: «Я заявляю всем вам, что вся моя жизнь, долгая или короткая, будет посвящена служению вам». Она сообщила, что «с надеждой и оптимизмом смотрит» на 2022 год – год «празднования «платинового» юбилея», передает РИА «Новости».

«Я помню, сколь многому мы можем быть благодарны», – сказала она, подчеркнув, что последние 70 лет продемонстрировали «необычайный социальный, технологический и культурный прогресс». Королева выразила уверенность, что «будущее также предложит подобные возможности», особенно «молодежи в Великобритании и по всему Содружеству». Она также почтила память своего супруга принца Филиппа.

Елизавета II, обращаясь к нации, заявила: «Я навечно благодарна и обязана вам за преданность и привязанность, которые вы продолжаете мне дарить. И я знаю, что при вступлении на престол, когда придет время, моего сына Чарльза и его жены Камиллы, вы окажете ему ту же поддержку, которую давали мне».

Елизавета II хочет, чтобы супруга наследника престола герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда он сам станет королем. Обозреватели британских СМИ называют такое заявление «экстраординарным и очень щедрым», связывая его с тем, что за прошедшие годы имидж герцогини Камиллы значительно улучшился, передает ТАСС.

Внебрачная связь принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз разрушила его первое супружество, став причиной разрыва с принцессой Дианой в 1992 году. Британская публика много лет не могла простить произошедшего ни самому наследнику престола, ни его новой избраннице, которая изменяла с принцем своему первому мужу. Когда принц Уэльский женился на ней в 2005 году, Букингемский дворец распространил заявление о том, что новоиспеченной герцогине Корнуоллской «необходимо будет использовать титул Ее Королевского Высочества принцессы-консорта, когда принц Уэльский взойдет на трон».

Напомним, Елизавета II отмечает 70-летний юбилей со дня вступления на престол.