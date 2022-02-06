 

Российские фигуристы стали лидерами командного турнира на Олимпиаде

06.02.2022, 6:04, Новости дня
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После победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, сообщают информационные агентства.

Валиева набрала 90,18 балла. Второе место заняла Вакаба Хигути из Японии, у нее 74,73 балла. На третьей строчке – Мадлен Скизас из Канады с 69,60 балла, передает РИА «Новости».

Российская команда после коротких программ в четырех видах набрала 36 очков и вышла на первое место в командном турнире, за нею, отставая на два балла, следует команда США, передает ТАСС.

Напомним, российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, что на разминке перед ритм-танцем на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине он столкнулся с американской парой и что-то сказал им. Однако нападки со стороны американцев продолжались весь день, пара, по словам Кацалапова, не уступала на льду. В ритм-танце на командном турнире Кацалапов и Синицина показали второй результат, заработав 85,05 балла. Первое место получила американская пара Мэдисон и Донохью (86,56).



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