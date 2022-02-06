Украинские силовики разместили бронетехнику недалеко от линии соприкосновения в ДНР

Недалеко от линии соприкосновения в Донбассе украинские силовики разместили бронетехнику, сообщила народная милиция ЛНР.

Техника находится именно в селе Клиновое, находящегося недалеко от линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории», – сообщил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что данные разведки Луганской народной республики (ЛНР) говорят о том, что подготовка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу.

Также в ЛНР отмечали, что украинские силовики планируют использовать авиацию при наступлении.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.