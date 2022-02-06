 

Украинские силовики разместили бронетехнику недалеко от линии соприкосновения в ДНР

06.02.2022, 5:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недалеко от линии соприкосновения в Донбассе украинские силовики разместили бронетехнику, сообщила народная милиция ЛНР.

Техника находится именно в селе Клиновое, находящегося недалеко от линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории», – сообщил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что данные разведки Луганской народной республики (ЛНР) говорят о том, что подготовка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу.

Также в ЛНР отмечали, что украинские силовики планируют использовать авиацию при наступлении.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Барбадос объяснил решение отказаться от власти британской короны

06.07 / В ВОЗ заявили, что ситуация с COVID-19 в мире стабилизировалась на “очень высоком уровне”

24.04 / Пропавшая индонезийская подлодка затонула возле Бали

12.09 / Стали известны сроки доставки вакцины от COVID в регионы России

21.01 / Farodi Roma: Навальный стал орудием антипутинской пропаганды

12.06 / Москва указала на негативную тенденцию отношений РФ с ЕС

04.05 / Из России временно запретили вывозить гречку

21.03 / Кроссовер Genesis GV80 2021 получил самую высокую оценку безопасности

19.03 / В Китае обосновали целесообразность строительства базы на южном полюсе Луны

10.01 / Матчи сборных Украины и Казахстана по футзалу отменили из-за ситуации в азиатской стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика