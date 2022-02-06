На территории Технологического института Вирджинии произошла стрельба
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Выстрелы были слышны на территории Технологического института Вирджинии, есть пострадавшие, сообщают СМИ.
По предварительным данным, пострадали несколько человек. Кампус и прилегающие к нему районы оцеплены сотрудниками полиции, информирует РЕН ТВ со ссылкой на Washington Post.
В офисе шерифа сообщают об информации о вооруженном человеке рядом с университетом. В связи с произошедшим студентов просят не выходить на улицу.
Предварительно известно, что стрельбу открыли в кальянной. В больницу доставлены несколько человек, данных о стрелявшем нет.
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