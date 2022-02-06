 

Латвия и Эстония призвали усилить присутствие НАТО на востоке альянса

06.02.2022, 4:36, Новости дня
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Если российские силы не покинут территорию Белоруссии после учений, НАТО следует усилить свое присутствие на востоке альянса, заявили главы МИД Латвии и Эстонии Эдгарс Ринкевичс и Ева-Мария Лийметс.

Ринкевичс заявил, что присутствие российских сил в Белоруссии «существенно изменит ситуацию в регионе независимо от того, произойдет вторжение на Украину или нет». По его мнению, в этом случае придется «пересмотреть меры по устранению дефицита безопасности в регионе», в частности, усилить присутствие НАТО, передает РИА «Новости».

При этом Ринкевичс призвал Берлин занять более активную позицию по украинскому кризису. Он считает, что «Германия должна и может вести», новые власти страны должны «глубже осознать тему». По его словам, это касается и вопроса возможных санкций.

Лийметс считает учения РФ и Белоруссии «дестабилизирующим фактором». Она призвала альянс учитывать «последствия» и «предложить решения за счет повышения оборонного потенциала в регионе».

Напомним, глава американского государства Джо Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления. Первые американские военные, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе, прибыли 5 февраля в Польшу.



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