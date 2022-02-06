Высоцкий против Дудя

Белорусская пропаганда предрекает РФ передовые разработки по вышибанию измены.

Скриншот из фильма Юрия Дудя «Как жить, если лишают родины»

«…Владимир Семенович Батьку бы поддерживал. По-мужски. По-человечески… А вот увидел бы он вживую кого-нибудь из этой продажной кодлы — врезал бы».

В Беларуси, как и в России, посмотрели новый выпуск Юрия Дудя «Как жить, если лишают родины», посвященный людям, вынужденным эмигрировать из родной страны, и разместили на местном канале СТВ развернутую «рецензию». Судя по всему, не понравился фильм Дудя ни Батьке, ни его штатным телепропагандистам. А Высоцкий-то тут при чем?

Ну, во-первых, у него как раз очередной день рождения случился. А во-вторых, это классический прием пропаганды — скрещивать ежа с ужом, сравнивать горячее с кислым, подкреплять собственные измышления цитатами из классиков и моральных авторитетов, которые уже не могут послать таких «союзничков» к чертовой матери.

Григорий Азаренок, стремительно взошедшая звезда белорусской пропаганды, к тому же и личный счет к Дудю имеет. В фильме его «успех» крайне нелицеприятно оценивают журналисты, покинувшие страну: «20-й год, когда случился большой отток телевизионщиков, дал возможность нескольким людям, в том числе, и Азаренку, выдвинуться на первый план… Он решил — я буду изрыгать проклятия, но зато пробьюсь». Отрицательный отбор в действии.

Теперь сам Батька ласково зовет его Гришей, а тот, подобно верному Руслану, громким лаем и грозным рычанием отпугивает от Хозяина всяких там «протестунов» или «змагаров» (уничижительное название борцов против власти), продавших Родину.

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок

Стилистика его «пятиминуток ненависти» близка к стилистике Владимира Соловьева с его «мразями, тварями и подонками», но существенно превосходит даже российского «тяжеловеса» по количеству оскорбительных выражений и угроз в единицу времени.

Чем же так задел пропагандистскую гвардию и ее Отца-командира новый фильм Юрия Дудя? Ведь были уже и на «Дожде» (признан в РФ «иноагентом». — Ред.), и на разных YouTube-каналах пронзительный фильм Маши Борзуновой «Страна в изгнании», интервью с белорусскими оппозиционерами, уехавшими на Запад от репрессий.

Дудь в самом начале приводит ужасающую, хотя и приблизительную статистику — после 2020 года из Беларуси уехали примерно 200–250 тысяч человек.

Принято считать, что покидают родину в первую очередь политики, гражданские активисты, творческая молодежь и профессионалы своего дела, которым везде найдется и стол, и дом.

Герои фильма ломают стереотипы. В большинстве своем это обычные люди разных возрастов, профессий и достатка: военные, строители, инженеры, пенсионеры.

Больше всего потрясают признания как раз самых простых, далеких от политики героев, никогда не помышлявших о том, что им придется уезжать, улетать или в самом прямом смысле уносить ноги, спасая жизнь и свободу.

Две сестры-пенсионерки из Гродно (одна в прошлом кадровичка в поликлинике, другая — инженер) получили по три года принудительных работ, так называемой «химии», за «насилие над 11 омоновцами». Они объясняют, что во время протестных акций просто пытались помочь людям, которых зверски избивали у них на глазах: «Выбора не было. Мы были обязаны». Перед вступлением приговора в силу решили бежать. Купили карту, компас, которым не никогда раньше не пользовались, и 12 часов шли по болоту в сторону литовской границы.

Еще одна пенсионерка из Гродно, с завода «Химволокно», 69 лет. Выходила на протесты вместе с сыном. Тоже пыталась отбить у омоновцев парня, по виду почти ребенка. Ее закинули в автозак вместе с ним.

Инженер из Минска попал в пыточную тюрьму на Окрестина за реплику в телеграм-канале. Решил, не дожидаясь новых преследований, перелететь в Литву на параплане. Перелетел. Теперь живет и работает в Каунасе.

Военнослужащая. Многодетная мать. В знак протеста против репрессий уволилась из армии, взяла детей, которых грозились у нее отобрать, и уехала в Польшу.

Бывшая военнослужащая из Беларуси, уехавшая в Польшу. Скриншот из фильма Юрия Дудя «Как жить, если лишают родины»

Именно их, а также лучших журналистов, блогеров, экономистов, программистов, тоже участвующих в фильме Дудя, последними словами поносит Азаренок: «У змагаров (борцов. — И. П.) оргазмическая феерия. Главное либеральное чучело российского YouTube пошло по свядомым рукам. И они плакали. Плакали. Плакали. Жаловались. Вот, мол, у них ничего не получилось. И им теперь там плохо. Страшно. Голодно, холодно, нудно, тоскливо». Врет как дышит! Никто не плачет и не жалуется. Люди невероятного достоинства, у которых просто не осталось иного выбора, спокойно и буднично рассказывают свои истории. Им не голодно и не холодно — многие нашли работу, кого-то поддерживает диаспора. Тоскливо — да. Они тоскуют по родине, по родному дому, по близким и друзьям, с которыми им пришлось разлучиться.

В кадре — не отщепенцы, не политические «проститутки», не приспособленцы, погнавшиеся за длинным долларом. В кадре тот самый народ, который, как кажется любому диктатору, души в нем не чает и жизнь за него готов отдать, но фильм безжалостно корректирует эту благостную картину мира, усердно создаваемую, в том числе, и неутомимыми пропагандистами.

И это, скорее всего, главное, что вызвало во властных и пропагандистских кругах Беларуси такую неприкрытую ярость.

Вот и завзятый патриот Азаренок гнет свою линию: «Называется эта субстанция — «Как жить, если лишают родины». Так вот, свиньи, во-первых, не смейте марать это слово. Вы родину предали, продали за копейки, вы хотели подложить ее под похабный и мерзкий Запад. Нет у вас родины, вы космополиты, вы иуды, вы здрадники (предатели, изменники. — И. П.), а потому вы не имеете права даже рот раскрывать свой в сторону Беларуси».

Процитировав вопрос Дудя своим героям: «Может ли то, что сейчас происходит в Беларуси, повториться в России?» — Азаренок злорадно предрекает: «Может! Западный белорусский ветер уже дует в вашу сторону. Готовьтесь, шавки. Будете сидеть, будете видео покаянные записывать, Собчачка прямо в свадебном гробу отправится туда, где ты фильмы свои лживые колымские снимал. Белорусизация РФ — непреодолимая реальность. Передовые белорусские разработки по вышибанию измены или тли будут востребованы. И Владимир Семенович это бы поддержал.

Сказал бы — так им, сволочам, и надо… Владимир Семенович был бы в пятницу на послании президента… Он бы напряженно слушал. Он бы чувствовал и понимал Батьку.

В какой-то момент сказал бы: «Силен мужик». А потом вышел бы, закурил, не стал бы с прессой общаться, а взял бы гитару и спел». Под отчаянный голос Высоцкого «Обложили меня! Обложили!» геройский Батька на кадрах хроники с автоматом в руках готов в одиночку противостоять толпе бунтовщиков.

Учитесь, российские коллеги! До такого дна вам еще предстоит некоторое время доскребаться. Кто-то из героев фильма заметил точно : «Мы с вами смотрим один сериал. Только в Беларуси он на пару сезонов впереди».

Ирина Петровская, Обозреватель «Новой»

—