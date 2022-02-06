Мнение: Лондонские жертвы

Список российских олигархов-лондонградцев, которые могут первыми оказаться под британскими санкциями в рамках анонсированных угроз правительства Джонсона.

Лондонские жертвы

Вот и пошли первые имена тех олигархов, через раскулачивание которых Британия намерена остановить Путина. Американское издание "American Thinker" назвало 5 фамилий, притом две из них – ярые либералы-западники ельцинских времен, которые, как только могли, доказывали свою любовь к Западу, а в ответ получили угрозу лишиться всего вывезенного из России.

Имена назвал автор издания "American Thinker" Майкл Кертис в своей статье "Лондонград и санкции в отношении России". В начале статьи были опубликованы мантры касательно "российского вторжения" и дружной реакции Запада "в ответ на угрозу", рассказ, как использовали санкции США начиная с Первой Мировой и интересная поправка, согласно которой санкции можно вводить хоть сегодня: "Великобритания согласилась с тем, что Украина привержена суверенитету, независимости и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ".

То есть, здесь речь уже идет даже не о защите Донбасса, а о санкциях за "вторжение" в Крым, который США и британцы считают украинским. А что еще им делать, если Путин не нападает? Правильно, объявить, что уже напал, ввести санкции и дело с концом. Не зря же с апреля прошлого года их СМИ нагоняют жути. Однако, самое интересное впереди. Пройдя обязательную программу по России, Кертис рассказывает читателям "жуткую вещь". Оказывается, их Лондон давно захвачен русскими олигархами.

"Огромные масштабы российских инвестиций в Лондоне привели к тому, что столицу назвали “Лондонград”. Российские олигархи покупают недвижимость и предприятия и перерабатывают незаконные финансовые средства через лондонскую финансовую прачечную. Поэтому новый акцент делается на том, что лучший способ защитить Украину-это положить конец влиянию российских богатств в Великобритании. Речь идет об усилении санкций, в том числе в отношении финансовых учреждений и энергетических компаний… Лондон является резиденцией или убежищем многих российских миллиардеров, имеющих связи с Кремлем: в их число входят одни из самых богатых людей Великобритании. Джонсон предупредил, что санкции будут применены к любому лицу, финансовому учреждению или энергетической фирме, действующим в стратегических интересах России… Новый план состоит в том, чтобы ввести санкции в отношении любой компании или лица, связанного с российским государством. Предполагается, что российские деньги способствовали незаконному финансированию и коррупции в Великобритании", – пишет американский журналист.

Для самих россиян – это так себе новость. Про лондоградцев у нас слышали все. Правда, непонятно, что с этого получат украинцы, но кому они нужны, когда на кону такие деньги и возможности. А деньги немалые, судя по фамилиям, которые привел далее Майкл.

"Алишер Усманов, возможно, самый богатый россиянин, стоит более 18 миллиардов долларов от различных предприятий, газовых и телекоммуникационных компаний, гигантского оператора мобильной связи и телекоммуникаций Mega Fon, металлургических, железорудных, никелевых и стальных и горнодобывающих компаний, главы дочерней компании "Газпрома" и московской газеты. До недавнего времени он владел 30 процентами футбольного клуба "Арсенал", а теперь имеет связи с другими британскими футбольными клубами. У него роскошные дома в Хайгейте, на севере Лондона и в Суррее. Он друг Путина и получил ряд российских наград", – сообщает "American Thinker". Насколько он друг Путина, здесь сказать сложно, но то, что друг многих чиновников – это точно. Равно как и бенефициар многих проектов в России, за которые потом покупает себе «Арсенал» и недвижимость в Лондоне.

Далее идет известный всем любитель Рыбок. "Олег Дерипаска, нефтяной магнат, когда-то считавшийся самым богатым человеком России, но сейчас стоящий всего 4 миллиарда долларов и связанный с энергетическими и алюминиевыми компаниями, является близким соратником Путина, который говорит о нем как о своем "любимом промышленнике". У Дерипаски есть два лондонских дома в Белгравии. В США он был внесен в черный список вместе с руководителями 12 других коммерческих фирм в 2018 году Министерством финансов в связи с предполагаемыми преступлениями в Интернете", – продолжает отжигать американец.

Не будем даже комментировать бредовость про "вмешательство" и "любимчик Путина" – это было придумано в CNN времен истерии вокруг прошлого "российского вмешательства", в американские выборы итогом которого стало изъятие активов Ротшильдов, управлявшихся Дерипаской, в пользу американских корпораций. Гораздо интересней здесь то, что после того, как у ротшильдовского наемника Дерипаски отняли деньги, а потом проводили обыск в Вашингтонском поместье, данный пассажир не продал свое имущество ни в США, ни в Британии. То есть, он даже не догадывался, что станет "козлом отпущения" при первой возможности? Сточки зрения англосаксов, тогда деятеля грех не обобрать окончательно.

Еще одна фамилия в списке удивляет не меньше, чем Дерипаска. "Андрей Костин, для сравнения, бедняк всего на 500 миллионов долларов, хотя является президентом и председателем Банка ВТБ, второго по величине банка России, контролируемого государством, и возглавляет дочернюю компанию в Лондоне. Он помогал спонсировать лондонскую выставку цветов в Челси, на которую не хватало средств. Костин – частый гость американских телепрограмм", – продолжает список Кертис. Если санкции примут, то дорогие выйдут для Костина цветочки в Челси. Хотя, может вместо них начнет операции больных детей финансировать дома.

Но это была разминка. Дальше в списке оказался большой друг Немцова, спонсор Навального, один из участников ельцинской "Семибанкирщины", ярый борец "за нашу и вашу свободу", в конце концов щирый львовский еврей, который вкладывал деньги в американскую фарму и их "климатические программы" Михаил Фридман. "Михаил Фридман, родившийся в Киеве, Украина, успешный бизнесмен, инвестор, филантроп, стоимостью 15 миллиардов долларов, соучредитель Альфа-групп, многонационального российского конгломерата, и Альфа-Банка, одного из частных банков в России, участвует в ряде предприятий и инвестиционных банков", – сообщает американское издание. Вообще, зная его приверженность "западным идеалам", единственным объяснением наличия Фридмана в списке может быть только усталость от него. Бедный Михаил за последние 8 лет столько раз всем вокруг доказывал, что он их, а не Путинский, что, видимо, просто надоел до коликов.

Не менее приятно видеть в данном списке и Медведевского вице-премьера, лоббиста ВТО и ярого либерала Шувалова. "Игорь Шувалов, политик стоимостью 300 миллионов долларов, бывший первый вице-премьер и до сих пор председатель Государственной корпорации развития, сообщил, что он очень близок к Путину, его “главному командиру и двигателю, отвечающему за все это”, участвует в экономической политике. У него две квартиры в Лондоне, одна в пентхаусе в Вестминстере, стоимостью 13 миллионов долларов, с видом на министерство обороны. У него также есть квартира за 11 миллионов долларов в Москве. Юрист, ставший политиком, он обычно занимает третье место в российском правительстве после Путина и нынешнего премьер-министра", отмечает журалист. Что тут сказать, язык – враг Шувалова. Раз сообщил, что близок Путину и оставил недвижимость в Лондоне, то пусть не обижается, что она стане ближе к Джонсону.

Вообще, если это реальные верхушки списка, то просто прекрасно.

http://katyusha.org/view?id=18176 – цинк

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