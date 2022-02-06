В Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей

Термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» РФ на Украину, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков указал, что ошибка Bloomberg – это «прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц», передает РИА «Новости».

«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям», – подчеркнул он.

Представитель Кремля также предложил ввести термин «блумберг-ньюс» для обозначения фейковых новстей.

Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» РФ на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его.

До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.

В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что РФ в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.