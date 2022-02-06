 

Авиакомпания «Россия» решила отказаться от двухпалубных Boeing 747

06.02.2022, 3:52, Новости дня
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До конца 2024 года использование двухпалубных четырехдвигательных самолетов Boeing 747-400 прекратится, сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Как сообщил Стариков, отказаться от Boeing 747 собираются в рамках «модернизации флота воздушных судов». Сейчас у компании девять таких самолетов, они используются на «популярных туристических направлениях». Их активный вывод из парка запланирован на 2023 год, «два самолета будут выведены до конца 2024 года», передает ТАСС.

Другие пассажирские авиакомпании в РФ не используют двухпалубные самолеты. Верхнюю палубу обычно делают палубой для бизнес-класса. Сейчас Boeing производит только самолеты 747 в грузовой версии. 



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