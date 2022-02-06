 

У большинства детей после «омикрона» не выявили постковидный синдром

06.02.2022, 3:52, Новости дня
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При штамме «омикрон» дети, которые переболели COVID-19, в большинстве случаев не страдают от постковидного синдрома, следует из слов замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой.

Руженцова подчеркнула, что пока есть лишь предварительные данные. По ее словам, сейчас «оценить частоту осложнений у детей невозможно». Руженцова заявила, что «у большинства детей заболевание, связанное с «омикроном», завершается без последствий». Есть те, у кого сохраняются утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры – «такие дети должны находится под наблюдением врача, как правило, участкового педиатра», а «при необходимости следует пройти дополнительное обследование», передает ТАСС.

В субботу было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача России, которое вносит изменения в санитарно-эпидемиологические правила  о профилактике COVID-19. Оно отменяет карантин и, соответственно, больничный для людей, контактирующих с больными коронавирусом. Для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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