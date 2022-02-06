Лыжница принесла РФ первую медаль Олимпиады

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла национальной сборной первую медаль XXIV зимних Олимпийских игр, проходящих сейчас в Пекине.

Первое место заняла норвежка Тереза Йохауг, в тройку также вошла австрийка Тереза Штадлобер, передает РИА «Новости».

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В скиатлоне лыжники половину дистанции проходят классическим ходом, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.

Ранее сообщалось, что российские прыгуны с трамплина выступят в основных соревнованиях на нормальном трамплине на Олимпийских играх в Пекине.