За сутки в РФ госпитализировали 18 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 18032, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 18032 человека, на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 177 282 случая заболевания, в целом в РФ выявлено 12 630 047 случаев коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 60 507 человек, на 3,5% больше по сравнению с 4 февраля. За это же время подтверждено 714 смертей.

За весь период зафиксировано 334 753 летальных исхода, выздоровели 10 509 688 человек.

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В Москве за сутки выявлено 22 444 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 21 780, в Московской области – 11 701.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 17798 человек с коронавирусом.