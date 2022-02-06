 

Внедорожник въехал в толпу на акции протеста в Канаде

06.02.2022, 3:08, Новости дня
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В Виннипеге машина въехал в толпу участников акции протеста против коронавирусных ограничений, есть пострадавшие, сообщают СМИ.

В пятницу вечером белый внедорожник с ускорением въехал в толпу. Водитель скрылся с места происшествия, но позднее был задержан полицией. Он не имеет судимостей. По словам водителя, наезд на людей не связан с его личной позицией по протестам. 

Пострадали как минимум четыре человека, им оказана медицинская помощь. Один из них остается в больнице, но угрозы для жизни нет. Еще трое получили незначительные травмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTV.

Напомним, в Канаде с конца января проходят масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений. Глава правительства страны Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву. При этом канадские СМИ заявляли о «российском следе» в протестах дальнобойщиков.



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