Внедорожник въехал в толпу на акции протеста в Канаде

В Виннипеге машина въехал в толпу участников акции протеста против коронавирусных ограничений, есть пострадавшие, сообщают СМИ.

В пятницу вечером белый внедорожник с ускорением въехал в толпу. Водитель скрылся с места происшествия, но позднее был задержан полицией. Он не имеет судимостей. По словам водителя, наезд на людей не связан с его личной позицией по протестам.

Пострадали как минимум четыре человека, им оказана медицинская помощь. Один из них остается в больнице, но угрозы для жизни нет. Еще трое получили незначительные травмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTV.

Напомним, в Канаде с конца января проходят масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений. Глава правительства страны Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву. При этом канадские СМИ заявляли о «российском следе» в протестах дальнобойщиков.