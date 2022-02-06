 

Заключенные в ульяновской ИК-10 объявили голодовку

06.02.2022, 3:04, Разное
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Ранее они жаловались на пытки.

Заключенные, отбывающие наказание в исправительной колонии №10 в Ульяновской области, объявили голодовку. По данным ФСИН, к ней присоединились 38 человек, передает 7х7.

Речь идет об осужденных, оказавшихся в штрафных изоляторах (ШИЗО) и в едином помещении камерного типа (ЕПКТ — это самая строгая форма изоляции заключенных). Они протестуют против режима содержания, на место уже выехала областная прокуратура для проверки.

Проект Gulagu.net утверждает, что речь идет о сотнях голодающих. По данным правозащитников, за день до объявления голодовки над осужденными издевались: «Избивали, окунали головой в унитазы и угрожали изнасиловать».

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В сентябре заключенные в ИК-10 уже жаловались на издевательства и участившиеся случаи беспричинных личных досмотров с применением силы. «Вместо того, чтобы провести металлоискателем, они раздевали человека догола с досмотром изнутри всех отверстий», — рассказывали родные осужденных. После жалоб в колонию вошли около 100 сотрудников спецназа ФСИН и Росгвардии. Они пытались вывезти заключенных в неизвестном направлении.

Источник: Новая газета



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