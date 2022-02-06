 

Мнение: О гигантской «зраде» Украины… Или это опять «перемога»?

06.02.2022, 2:40, Разное
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Речь пойдёт не о футболе и не о «Блумберге» — спишем всё это на досадные случайности. Тут дело касается лично действующего украинского президента Владимира Зеленского. И ничуть на касается его российского тёзки, нынешнего президента РФ Владимира Путина.

А звучит вообще, как скверный #анекдот.

Потому что в дело вступает третий президент — турецкий. Нынешний глава исполнительной власти Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И его совсем недавний визит в Киев, не обошедшийся без важных «геополитических» и одновременно медицинских последствий.

Вы только вслушайтесь, как это звучит:

Эрдоган привёз в Киев «Байрактары», а увёз из Киева «Омикрон»…

Вот она, чисто украинская благодарность!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с женой Эмине заразился коронавирусом. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте в субботу, 5 февраля. «Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после лёгких симптомов [болезни], оказался положительным», — сообщил глава Турецкой республики. Он добавил также, что у него и жены диагностировали омикрон-штамм коронавируса, а само заболевание протекает в лёгкой форме.

Учитывая короткий инкубационный период новой коронавирусной заразы, а также её повышенную контагиозность — достаточно лишь 15-минутного разговора без масок на короткой дистанции для гарантированной передачи заболевания — источник заражения примерно понятен. Тем более, что оба лидера на радостях после успешной встречи, в ходе которой был подписан и контракт на производство «Байрактаров» по лицензии украинскими предприятиями ВПК, плюнули на «масочный режим». Заглавное фото с официального сайта президента Украины — свежее. Ну и последствия не заставили себя ждать…

«Мы с Еленой …искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и лёгкого выздоровления!», — только и сумел написать обескураженный Владимир #Зеленский в своём Твиттере.

М-да, не повезло… Но ведь случившееся — закономерно, когда вся политика ведётся в стиле «Квартала 95» и Василия Голобородько. Впрочем, это уже внутреннее дело самих граждан Украины. Если всё такое им нравится, ну и ладно!

С другой стороны, учитывая большую «нелюбовь» к Реджепу Эрдогану у самых разных стран и лидеров, начиная от #США и КСА и заканчивая Россией, Китаем и Казахстаном, едва ли кто-то предъявит «The Зе» в случае — не дай Бог, — неблагоприятного исхода…

Так что это «зрада» или всё же таки «перемога»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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