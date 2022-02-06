Мнение: Банда Каца и Бесединой строит планы на детей

Вот нравился мне Максим Кац, каюсь! Однако Святой Ковид и тут прояснил ситуацию и четко обозначил, кто есть ху. Хотя – могу жалко пролепетать в свое оправдание – все-таки я всегда верил Кацу не до конца, ибо “урбанизм”. То, как настойчиво Кац якшался с “урбанистами”, меня всегда настораживало. Но если бы не ковид, я б еще долго оставался слеп…

В ковид, однако, Кац и его банда “урбанистов” – он сам, Варламов, Дарья Беседина (некрасивая девушка в разноцветных колготках, которую Кац протащил в Мосгордуму) – полностью расчехлились. Кац (проявляя последовательность) начал как оглашенный отрабатывать ковидную страхопанику, оправдывая и продвигая всё, всё вообще – и локдауны, и маски, и перчатки, и пропуска на выход из дома, а потом – и куар-коды… Уже куар-коды я простить ему уже никак не мог, но он пошел еще дальше за грань, прямиком в ад: этот бездетный чувак покусился на детей!

Буквально! Оно и понятно: ведь и урбанизм (сводящийся к тому, что все должны кататься только на самокатах и не загрязнять собой городское пространство) – это часть “повесточки”, и вакцины с куар-кодами – другая часть “повесточки”… Но Кацу для полного прогиба перед ВЭФ и Швабом показалось мало, что он все два года как оглашенный топил за вакцинацию взрослых – и он стал требовать (в урбанистическом истерическом стиле) проколоть также и всех детей, начиная с подростков!



“Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей”.

Нет, какая скотина?! Кац дошел до того, что начал снимать специальные ролики для своего канала на Ютубе, в которых он пошагово объяснял подросткам Москвы и окрестностей, как им уколоть себя вакциной без ведома взрослых, в частности, родителей! Это выглядело в точности как инструкция для начинающего наркомана: где раздобыть шприц, где наркоту “вакцину”, как найти у себя вену, как вколоть… Феноменальная наглость и напор (которые всегда составляли суть “творческого агитационного метода” Максима Каца) здесь дошли уже, на мой взгляд, до предела. Ролики и назывались как-то вроде “Как уколоть себя вакциной, если предки против”.

Ошалеть просто. Попробовать сыграть на тинейджерском нон-конформизме – грамотный заход, он вполне МОЖЕТ сработать; “родаки против – значит, я за!” Но ведь каков цинизм!

Кац и его банда прекрасно отдают себе отчет, что родители по всей Москве в своей массе ПРОТИВ вакцинации детей и добровольно их “на проколку”, скорее всего, не отдадут. И тогда – чтоб вы думали? Они пускают в ход тот ресурс, который у них есть – действующего депутата МГД Беседину!! Черт, и ведь в Бесединой я сомневался больше всего, честно признаюсь: что-то подсказывало, что молодым, но безнадежно некрасивым верить нельзя, у них по умолчанию должно быть слишком много комплексов и скрытая ненависть к миру, желание отомстить ВСЕМ… Так и случилось.

Вот – из Телеграм-канала Гориславцевой, моей старой знакомой, активистки Движения “Родители против дистанционного образования”, тоже участницы выборов в МГД (не прошла). Она пишет: “Депутат Московской городской Думы Беседина Д.С. обратилась в Минздрав РФ с требованием внести изменения в п.14 Приложения к Приказу МинЗдрава 1122н от 6 декабря 2021 г. Этот пункт про необходимость получения письменного заявления родителей на вакцинацию детей от КОВИД.

Думаю, что МинЗдрав проигнорирует это обращение, потому, что наличие такого заявления от родителей ПОЛНОСТЬЮ СНИМАЕТ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С МЕДИКОВ И РАЗРАБОТЧИКОВ ВАКЦИНЫ за любой вред здоровью детей, который может вскрыться позднее. Нет смысла отказываться от того, что гарантирует безнаказанность. “Детская” вакцина сейчас официально проходит клинические испытания. Каждый, кто получит дозу – это доброволец. Дети до 18 лет имеют ограниченную дееспособность и без предварительного информированного СОГЛАСИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ о вакцинации от родителей не могут быть вовлечены в эксперимент“…



Дарья хвастает корочкой

Вы поняли? Депутатша МГД, раз у нее есть такой бланк, послала официальный запрос в Минздрав с требованием отменить пункт Правил, делающий обязательным согласие родителей детей-подростков на их вакцинацию непроверенной бурдой! При том, что детей прививать от омикрона вообще не имеет смысла – они им болеют как мы гриппом в свое время, без осложнений!

Шайка обрабатывает детей со всех сторон: Варламов с миллионной аудиторией пишет пламенные ролики против “антиваксеров”, Кац подметными видеообращениями настраивает детей против родителей, избранная ими депутат МГД Беседина пытается обеспечить законодательное прикрытие дето-вакцинаторов, запрещая родителям мешать проколке собственных детей…

А народ – спит под кепкой.

Отдавать детей под проколку ни в коем случае нельзя. Уж во всяком случае – у родителей должно оставаться право решающего слова Тем более, что осталось продержаться совсем чуть-чуть: еще немного, и коронабесный морок окончательно спадет. Очень не хочется, чтобы отступающие орки-людоеды подхватили напоследок наше будущее, пользуясь их неприятием “мира взрослых”. Просто банда Мэнсона какая-то!

Жаль Каца. Вот что такое “человек-делатель” в противоположность “думателю”. Бешеная энергия, цинизм и напор делают чудеса, но сама идея – гнилая.