 

Супруга принца Чарльза Камилла станет королевой

06.02.2022, 2:30, Разное
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Поздним вечером накануне 70-летия Елизаветы II в статусе королевы, Садрингемский дворец опубликовал официальное заявление Ее Величества, которое положит конец неопределенному статусу герцогини Камиллы, после свадьбы с принцем Чарльзом так и не получившей титул принцессы. Елизавета II заявила, что “искренне желает”, чтобы ее невестка была полностью признана, когда Чарльз станет ее преемником.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла

 

Завтра, 6 февраля, исполняется 70 лет со дня моего вступления на престол в 1952. Этот день, даже спустя 70 лет, я все еще помню как смерть моего отца, короля Георга VI, так и начало моего правления. Когда мы отмечаем эту годовщину, мне доставляет удовольствие подтвердить вам обещание, данное мной в 1947 году, что моя жизнь всегда будет посвящена вашему служению.

Поскольку я смотрю вперед с чувством надежды и оптимизма в год моего платинового юбилея, он напоминает мне о том, за что мы можем быть благодарны. За эти последние семь десятилетий произошел необычайный прогресс в социальном, технологическом и культурном плане, который принес пользу всем нам; и я уверена, что будущее предоставит аналогичные возможности нам и особенно молодым поколениям в Соединенном Королевстве и во всем Содружестве.

Мне повезло, что у меня была стойкая и любящая поддержка моей семьи. Мне повезло, что в лице принца Филиппа у меня был партнер, готовый исполнять роль супруга и бескорыстно идти на сопутствующие этому жертвы. Это роль, которую я видела, как моя собственная мать играла во время правления моего отца.

Эта годовщина также дает мне время поразмыслить о доброй воле, проявленной ко мне людьми всех национальностей, вероисповеданий и возрастов в этой стране и во всем мире за эти годы. Я хотела бы выразить свою благодарность всем вам за вашу поддержку. Я остаюсь вечно благодарной за преданность и привязанность, которые вы продолжаете мне дарить. И когда, в свое время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, какую оказали мне; и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла будет известна как королева-консорт, поскольку она продолжит свою собственную верную службу.

говорится в заявлении. 

Ожидается, что принц Чарльз сделает свое собственное публичное заявление в воскресенье, празднуя юбилей своей матери. Представитель пары сказал: “Принц Уэльский выступит с поздравительным заявлением в адрес королевы в день ее вступления на престол. Он и герцогиня Корнуолльская тронуты и польщены словами Ее Величества”.



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