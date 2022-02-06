 

В РФ начался учет амурских тигров

06.02.2022, 2:24, Новости дня
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Охотники, сотрудники особо охраняемых территорий и охотнадзора на Дальнем Востоке 5 февраля начали учет амурских тигров в России.

Специалисты будут собирать и анализировать следы лап больших кошек, их шерсть и снимки уникальных полос на шкуре, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

«На реке снега меньше, чем в лесу, и здесь тиграм ходить комфортно. Здесь хорошая видимость, и при необходимости тигр может спрятаться под берегом. Видно, что этот хищник не один: следы идут также в и противоположную строну», – рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев о нюансах поиска тигров.

В субботу утром на маршруты вышли сотни учетчиков. На сложные участки тайги учетчики добираются на внедорожниках, а в особо удаленные уголки – на снегоходах и КАМАЗах.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников на планете, он занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.

Учет по методике проводится раз в 10 лет. В этот раз решено провести его раньше в связи Международным тигриным саммитом 2022 года, чтобы РФ смогла на нем представить свежие данные о численности вида.

Отмечается, что 20% ареала тигра покрыты сетью автоматических фотокамер. Программа анализирует снимки и различает тигров по уникальному узору полос. Около 10-15% тигров в ареале учтут как «НО» – неопределенные, рассказал Арамилев.

«В итоге погрешность учета по следам будет достаточно небольшая. Можно ошибиться на 30-50 особей. И если для науки важно, 630 или 635 особей живут в ареале, то для структур, которые занимаются охраной тигра, такая погрешность некритична. Меры охраны для 650 и для 680 тигров одинаковые», – отметил собеседник.

Первые результаты эксперты получат в конце марта. Окончательные цифры будут представлены в сентябре 2022 года на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке.

По результатам учета 2014-2015 годов в РФ обитало 523-540 тигров. По результатам учета 2004-2005 годов – 423-502 особи.



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