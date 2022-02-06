 

Затопленный по колено Славянск-на-Кубани сняли на видео

06.02.2022, 2:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Затопленный в результате паводков Славянск-на-Кубани сняли на видео. В некоторых местах уровень воды доходит людям выше колена.

«Улица Пушкина, 5 февраля. Уже целую неделю нас тут топит, а никто на спасать не собирается. Сказали, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Воды тут по колено, а дальше не пройдешь. Как нам жить, как нам выживать, никто нам ответить не может», – передает Рен ТВ слова местного жителя.

Фрагмент видео распространили «Известия».

В результате паводков в Славянске-на-Кубани оказались подтоплены более 400 дворов и 135 домов, сообщили в оперштабе региона. «В настоящее время подтопленными остаются город Славянск-на-Кубани, ст. Анастасиевская, Петровская, Черноерковская, пос. Совхозный, хутора Прикубанский и Бараниковский», – сообщили в оперштабе Краснодарского края.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Жители Ватутинок рассказали в соцсетях о задержаниях на стройке после нападения на мужчину

21.04 / Политика: Над отношениями Москвы и Берлина нависла «зеленая угроза»

17.09 / В мире: Российскому кораблю-разведчику приписывают фантастические операции

28.08 / Ребенок умер после отравления бензином-растворителем в Дагестане

13.10 / “Всему есть предел”. Степанов предупредил, что в Украине для больных с COVID-19 может не хватить койкомест

23.01 / Во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике

25.07 / Создать рецепт изготовления искусственных белков ученым помогло машинное обучение

23.09 / SZ – в Германии возмущены бездействием правоохранительных органов в связи с предвыборными выходками неонацистов

02.07 / В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

23.03 / 22 марта на Донбассе боевики пять раз нарушили перемирие – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика