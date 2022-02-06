Затопленный по колено Славянск-на-Кубани сняли на видео

Затопленный в результате паводков Славянск-на-Кубани сняли на видео. В некоторых местах уровень воды доходит людям выше колена.

«Улица Пушкина, 5 февраля. Уже целую неделю нас тут топит, а никто на спасать не собирается. Сказали, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Воды тут по колено, а дальше не пройдешь. Как нам жить, как нам выживать, никто нам ответить не может», – передает Рен ТВ слова местного жителя.

Фрагмент видео распространили «Известия».

В результате паводков в Славянске-на-Кубани оказались подтоплены более 400 дворов и 135 домов, сообщили в оперштабе региона. «В настоящее время подтопленными остаются город Славянск-на-Кубани, ст. Анастасиевская, Петровская, Черноерковская, пос. Совхозный, хутора Прикубанский и Бараниковский», – сообщили в оперштабе Краснодарского края.