 

Associated Press указало на отказ журналистов верить заявлениям Вашингтона

06.02.2022, 2:24, Новости дня
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Associated Press опубликовало материал, в котором указывается, что за последние годы доверие к заявлениям Вашингтона относительно разведывательной и военной сфер снизилось. В частности, это проявилось в отношении заявлений о якобы подготовке Россией провокации на Украине.

Как напомнило AP, Вашингтон на просьбы журналистов подтвердить заявления властей США ответил: «Вы должны нам поверить». Так, администрация США не обосновала заявления о планах РФ провести «операцию под чужим флагом», а также о причинах гибели мирных жителей при ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» в Сирии – Вашингтон утверждает, что люди погибли из-за взрыва, устроенного смертником, а не из-за действий американских спецназовцев, передает ТАСС.

По словам AP, в ответе Белого дома «проявилась особая едкость, когда официальные представители допустили, что журналисты играют на руку пропаганде других стран, даже когда задают такие вопросы». В результате «отсутствие прозрачности уменьшило и без того почти исчерпанный кредит доверия к Вашингтону». Подчеркивается, что доверие «истощилось за десятилетия из-за случаев, когда имели место ложь, фальсификации и ошибки по самым разным вопросам – от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке».

Авторы материала, комментируя свое общение с коллегами, указывают на рост «скептицизм по отношению к администрации Байдена» в вопросах, относящихся к сферам «разведки и военных дел». Свою роль в этом сыграла неспособность властей США «спрогнозировать, как быстро падет правительство Афганистана», а также ракетный удар в Кабуле, жертвами которого стали мирные жители, хотя власти США утверждали, что атаковали террористов. 

В AP полагают, что сотрудники СМИ «задели за живое» Белый дом совими вопросами, в результате произошли «язвительные пикировки с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки и представителем госдепартамента Недом Прайсом». Отмечается, что они «выделялись даже на фоне обычно напряженных отношений между властями и СМИ».

Напомним, Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства. Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения. «Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста», – сказал руководитель пресс-службы Госдепа.

Кроме того, сотрудница Национального общественного радио Аиша Раско на брифинге в Белом доме в четверг просила Псаки прояснить обстоятельства гибели мирных жителей при проведении США операции по ликвидации главаря ИГ. Псаки в ответ сравнила проявление сомнений в заявлениях властей США с доверием пропаганде террористов.



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