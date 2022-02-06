 

Агентство Bloomberg случайно опубликовало заголовок о вторжении России в Украину

06.02.2022, 2:18, Разное
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В Кремле прокомментировали, что это «говорит об опасности агрессивных заявлений Запада».

Около полуночи по московскому времени на сайте агентства Bloomberg был опубликован заголовок новости о вторжении РФ в Украину, который вел на страницу с ошибкой сервера. Это заметили пользователи соцсетей, в частности — аналитик Ольга Лаутман.

Лаутман сообщила, что спустя 30 минут заголовок Live: Russia Invades Ukraine исчез с сайта агентства. Через несколько часов редакция Bloomberg опубликовала заявление о том, что произошла ошибка. Агентство принесло свои извинения и пообещало провести расследование, чтобы узнать, каким образом это случилось.

«Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок «Россия вторгается в Украину» был случайно опубликован

сегодня около 4 часов вечера по восточному времени на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке», — говорится в сообщении (цитата по РБК).

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, что произошедшее «говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада». Он добавил, что теперь «в Кремле термин фейк-ньюс могут заменить на Блумберг-ньюс».

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С осени США и страны Европы фиксируют наращивание российской техники и войск на границе с Украиной. В середине января расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что российские войска находятся в 90 км от Киевской области — на территории Беларуси. Формально военные прибыли туда на учения.

Источник: Новая газета



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