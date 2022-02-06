Вероятная война России связана с представлением Путина о транзите власти – политолог Павловский

“Мы не знаем, как это будет, Путин не знает, как это будет, но, в общем-то, его сдвигают к краю. Сдвигает, конечно, возраст, физиология – но и сдвигают люди в Кремле”, – сказал он.

По словам политолога, Путин пребывает “под постоянным натиском разных людей и их разных желаний”.

“Откуда взялась война? Война тоже связана с его представлением о транзите. Оно отчасти рациональное, он не хочет, чтобы в момент слабости (а момент перехода власти – всегда слабый момент), чтобы им управляли какие-то люди, плохо говорящие по-русски. И он торопится решить все проблемы прямо сейчас”, – объяснил Павловский.

Он считает, что “торопиться не надо – это опасно”.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Соединенные Штаты, как сообщила в конце января заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

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