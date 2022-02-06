Пес не захотел покидать место смерти хозяина в Калининграде
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В Калининграде собака не покидала место, где был обнаружен труп ее хозяина. Сотрудники частного приюта для собак «Тимвилль» нашли родственников умершего мужчины, которым и передали животное.
В Instagram приюта сообщается, что в пятницу «был обнаружен труп мужчины, рядом сидел пес». «Вызвали полицию и скорую, тело неопознанного мужчины увези, собаку оставили», – говорится в сообщении.
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Собака не уходила с места смерти хозяина, поэтому жильцы дома, у которого она оставалась, обратились в «Тимвилль». Позднее «нашлись родственники погибшего хозяина пса». «Мы отвезли мальчишку. Всем спасибо за перепосты», – сообщили в приюте.
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